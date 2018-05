Europa Kinderhulp Friesland zoekt vakantie adresjes

Even weg uit die uitzichtloze grauwe omgeving naar een plek van geborgenheid. Eurpoa Kinderhulp zoek vakantieadressen om voldoende kinderen te laten genieten van een onbezorgde en voor deze kinderen vooral een noodzakelijke vakantie.

Europa Kinderhulp heeft ervaren dat dit type, korte vakanties kinderen veel energie geeft. Ze kunnen even alles sores van zich afschudden. Ze zien bovendien dat het anders kan. Dankzij vakantieouders zijn vanaf 1961 al vele tienduizenden kinderen uit binnen- en buitenland geholpen. Geef een kind de vakantie van zijn/haar leven.

Europa Kinderhulp heeft nog steeds dringend nieuwe vakantieouders nodig. Aanmelden, meer informatie of een kennismakingsboekje aanvragen kan via de website: europakinderhulp.nl of per mail: info@europakinderhulp.nl. Liever direct en rechtstreeks contact, bel dan naar Joke de Vries 0518-841942 of mail naar friesland@europakinderhulp.nl.