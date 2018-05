JOURE

Danny Noppert heeft dit weekend verloren van James Wade. De Jouster Darter werd daarmee uitgeschakeld in de halve finale in Sindelfingen, Duitsland. Eerdere partijen won hij van Gerwyn Price, Peter Wright en Joe Cullen. Komende donderdag is de kwailificatie van de Eurotour in Zwolle. Noppert hoopt zich hiervoor te plaatsen.