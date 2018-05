Joure dagenlang last van lage waterdruk

Joure en de omliggende dorpen hadden vanaf donderdagmorgen last van verminderde waterdruk.

De directe aanleiding hiervoor was een kapotte klep bij één van de productiebedrijven. ,,De uitgaande druk werd daardoor niet goed gereguleerd'', meldt de persvoorlichter van Vitens.

De storing is maandag aan het einde van de ochtend verholpen. De klep is inmiddels vervangen. Eerder hadden omwonenden van Knooppunt Joure al last van verminderde waterdruk. Hier zijn de waterleidingen vervangen.