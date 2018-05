Brio Zeilmarathon 2018

WSV Onder Ons uit Terherne hield op 5 mei voor de 31ste keer de Brio Zeilmarathon. Dit is een prestigieuze zeiltocht van 60 km door zuid-west Fryslan. De start en finish zijn in Terherne.

Zaterdagochtend om 07:00 uur lagen er 145 open zeilboten aan de start op het Sneekermeer bij de pier van Terherne. Om de vijf minuten mochten de deelnemers in de verschillende klassen vertrekken voor de lange tocht. Ze hadden een prachtige zonnige dag alleen was de wind niet gunstig voor de zeilers. De route, Sneekermeer- Langweerder Wielen- Tjeukemeer- Slotermeer- Ijlst- Goeingarijpster Poelen- Terherne, is het best te zeilen met zuidwesten wind. Maar zaterdag hadden we een zwakke oostenwind.

Hierdoor werd het ondanks het heerlijke weer een zware tocht voor de zeilers. Onderweg mag gebruik worden gemaakt van wind- en spierkracht. Er moest dus flink gepeddeld worden op een groot deel van de route. Voordeel hiervan was dat het hele veld het eerste deel van de route compact bij elkaar bleef liggen. Later op de ochtend werd het lint zeilboten steeds langer en moesten de eerste deelnemers helaas opgeven.

Voorin het veld was er een felle strijd gaande tussen een aantal boten die de Brio Zeilmarathon al jaren domineren. Mik Bijlaard in zijn FD en Mark Onrust in een Tempest varen al jaren vooraan in hun snelle schepen. Door de tijds verrekening moeten ze ook met voorsprong eindigen om kans te maken op de eindoverwinning. Zaterdag waren beide schepen kansloos door het gebrek aan wind.

Team Baint Kramer en Team Niek Roorda zijn een klasse apart in de grootste klasse, de Polyvalken. Roorda wist in 2017 het team van Kramer na jaren van de troon te stoten. Deze editie was Kramer extra getergd om de wisselbeker terug te krijgen. Vanaf de startlijn voeren beide schepen boord aan boord. Team Kramer wist Roorda en zijn mannen op het Tjeukemeer van zich af te schudden en een voorsprong op te bouwen. De mannen kwamen als eerste aan in Terherne met 25 minuten voorsprong op team Roorda die als tweede boot binnen kwam.

De deelnemers hebben 12 uur de tijd om de tocht te volbrengen. ’s Middags trok de wind aan zodat er beter gezeild kon worden, maar de vermoeidheid van het peddelen in de ochtend heeft zijn tol geëist van een kleine 60 deelnemers. Deze mensen hebben de finish helaas niet binnen de tijd weten te halen.

Ondanks deze slijtageslag kijkt de organisatie terug op een zeer geslaagde Brio Zeilmarathon. Alle uitslagen zijn te vinden op de website www.briozeilmarathon.nl