Het is Nationale Molendag op 12 mei. Dit jaar is het thema: 'Ontmoet de molenaar!'. Aanleiding hiervoor is de inschrijving van het molenaarsambacht op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van Unesco.

Op 7 december 2017 is de inschrijving van het molenaarsambacht bekend gemaakt tijdens de vergadering van Unesco in Zuid-Korea. Door de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske Mounders, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en Vereniging De Hollandsche Molen is het gelukt het molenaarsambacht deze status te geven. Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende generaties.

Twee vrijwilligers van Grevensmolen in Vegelinsoord, Ane Dijkstra en Popke Timmermans, zijn al sinds de intrede van de vrijwillige molenaars, begin jaren 1970, actief op molens in gemeente De Fryske Marren. Zij hebben het molenaarsambacht nog kunnen leren van de laatste oud-beroepsmolenaars in Friesland en hebben het Gild Fryske Mounders in 1975 mee opgericht.

Het publiek kan op 12 mei kennis maken met Grevensmolen als monument van de Friese veenpolders en met het molenaarsambacht als immaterieel cultureel erfgoed. De vrijwillige molenaars vertellen over het werk als molenaar en de molen. Iedere bezoeker ontvangt brochure over de geschiedenis en bijzonderheden van Grevensmolen. Voor de jonge bezoekers is er een molen-doe-boekje. De Grevensmolen is zaterdag 12 mei geopend van 10:00 tot 17:00 uur. De molen staat aan de Deelswal 4 Vegelinsoord (navigatie op nr. 2 of 3). Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina.

Ook de Groene Molen aan de Grienedyk in Joure opent haar deuren op 12 mei net als De Sweachmermolen in Langweer aan de Boarnsweachsterdyk 3.