Jouster (72) bedreigt en bespuugt automobilist

De Jouster was op 28 november betrokken bij een verkeersruzie. Hij zou een automobilist hebben uitgescholden, in het gezicht hebben gespuugd en met een mes hebben bedreigd. De Jouster ontkende de meeste beschuldigingen, volgens hem was de verklaring van de automobilist doorspekt met leugens. De man claimde dat hij -fietsend op de Merk- tot drie keer toe was afgesneden door de zwarte Volvo van de tegenpartij.

De Jouster erkende dat hij de man had uitgescholden, had hij 'lul' gezegd. Vervolgens zou de automobilist agressief tegen hem hebben gedaan. Twee getuigen hadden echter verklaard dat de Jouster eerst een soort slagwapen had gepakt -een gebogen bamboestok, volgens de rechter- en vervolgens een mes uit zijn broekzak had gepakt.

Tussendoor had hij de automobilist in het gezicht gespuugd en bedreigd. Ook dat ontkende de Jouster niet, maar het zou een reactie zijn geweest op spugen van de automobilist. De rechter ging uit van de lezing van de getuigen. Zij hield er rekening mee dat een hartoperatie in 2010 grote gevolgen heeft gehad op het leven en het karakter van de verdachte.

Tegen de reclassering had hij gezegd dat hij is veranderd en last heeft van woedeaanvallen. De rechter bepaalde dat hij daardoor verminderd toerekeningsvatbaar was. Hij moet een schadevergoeding van 250 euro aan de automobilist betalen. De man zou last hebben van nachtmerries. 'Ik hoop dat u hulp gaat zoeken om met uw woede om te gaan', zei Koelman tegen de verdachte.

Tekst: Renze van der Sluis