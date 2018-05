Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

DFM

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 7 mei tot en met 1 juni 2018 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze regeling helpt de provincie initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze ronde is bijna € 1,4 miljoen beschikbaar voor heel Fryslân.