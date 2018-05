Ida Bouwhuis in ´t Zonnetje

Theo: ,,Ida is een actieve vrouw en is ondermeer lector in de kerk geweest. KBO nodigt haar elk jaar uit om de woorddienst voor onze kerstviering te verzorgen. Dat doet ze op een aansprekende en betrokken manier, vanuit haar hart. Een deel van de gebeden brengt ze in het Fries. Daardoor komt de boodschap die ze overdraagt nog dichterbij. Ik vind het heel bijzonder dat ze dit al een lange reeks van jaren doet. Het aantal pastores neemt af, maar zij staat er elk jaar weer. En dat terwijl ze ook niet meer de jongste is. Ida is een aardige vrouw. Ze is een gelovige vrouw en ze durft dat ook te uiten, zonder opdringerig te zijn. Ze is niet iemand die zich op de voorgrond plaatst en tegelijkertijd is ze iemand aan wie je niet twijfelt. Daardoor komt haar boodschap des te beter over. Ida is een bijzonder vrouw en dat mag gezegd worden.’’

Ida Bouwhuis-Minnema (83) verzorgt al een groot aantal jaren de woorddienst voor de jaarlijkse kerstviering van KBO JOURE. Ook zorgt ze voor de boekjes voor de lezing, zodat alle aanwezigen de dienst kunnen volgen.