Honderden Jousters herdenken op 4 mei

Vanuit een woning in de Midstraat klonken de tonen van The Scene’s ‘Iedereen is van de wereld’. Minuten voor de start van de stoet, werd het langzaamaan stiller. De drie mannen voorop gaven het ritme aan. Vanaf de Jouster Toer liep de stoet door de Midstraat naar het park. Daar stonden de leden van Scouting Joure opgesteld achter de kransen. De laatste zonnestralen zetten de leden van de Jouster Fanfare in de spotlights.

De trompet luidde met de Taptoe de twee minuten stilte in. Een baby werd de rust te veel en zette het kort op een huilen. Het leven liet van zich horen.

De 98-jarige Sipke Beetstra bleef al die tijd staan. De oud-militair sprak over de oorlog. Over 10 mei, de dag dat kameraden sneuvelden. Dat hun kinderen het zonder vader moesten doen. Zijn handen klemden stevig om de randen van spreektafel. ‘Kinderen, denken jullie alsjeblieft even aan die heit’ was zijn boodschap voor de aanwezige jeugd.



Het concert in de R.K. Kerk na afloop werd goed bezocht. De kerk zat zo goed als vol.