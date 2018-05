De Fryske Marren verkoopt vijf voetbalvelden aan bedrijfsgrond

Daarnaast zijn er ook nog diverse ondernemers die een optie hebben genomen op een stukje bedrijfsgrond op één de vijf bedrijfsterreinen.

Eén van de kopers van een stuk grond op De Ekers is het bedrijf FibreMax. Zij hadden een bestaand pand op het oog, dat voor de bedrijfsvoering van FibreMax verlengd moest worden. Daarvoor moesten drie andere ondernemers hun optie op een stuk grond opgeven voor een ander plekje.

Een ander bedrijf dat op zoek was naar meer ruimte was JD Engineering. Ondernemers Jasper Kruizinga en Doeke Holtrop startten het bedrijf met z’n tweeën in een oude boerderij in Oldeouwer. Het bedrijf maakt machines voor de verpakkingsindustrie.