Beleef Terherne met App

Iedereen met een smartphone kan vanaf 3 mei een bijzondere wandelroute langs het Far in Terherne lopen.

Het Far, een watertje waaraan Terherne ontstaan is, is inmiddels door onze voortschrijdende welvaart gedempt. Maar met een gratis augmented reality app wordt men toch langs deze oude waterloop in Terherne geleid. Met AR ziet de wandelaar met behulp van de smartphone dingen die er niet echt zijn.

Op acht verschillende punten op de route komt via de telefoon de geschiedenis een beetje tot leven. Zo wordt de bezoeker in vogelvlucht door de eeuwen heen van Terherne meegenomen. Deze gratis wandelroute is onderdeel van de MeAr Fryslan app en is voor iedereen gratis te downloaden in de stores. De wandelroute met augmented reality duurt ongeveer 40 minuten zonder de pauzes bij de horecagelegenheden aan de route. Start is bij de grote Poort bij de Kameleonboerderij met een virtuele Hielke of Sietze.

Donderdag is de routegeopend bij vaste ligplaats van de veerpont naast Eetcafe Portunus. Het Veer is de jongste toegangspoort van Terherne en zij zet jaarlijks duizenden mensen over die wellicht geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Terherne. De schippers zijn de ambassadeurs voor Terherne en zij waren daarom het middelpunt van de opening.

De komst van deze gratis app die de geschiedenis van Terherne op moderne wijze belicht biedt een extra service voor bewoners en gasten van Terherne en is een aanvulling voor Culturele Hoofdstad 2018.