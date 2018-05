Sigarenmagazijn Klaas Kuindersma stopt na veertig jaar

Klaas Kuindersma (69) is op zaterdag 2 juni voor het laatst werkzaam in zijn sigarenmagazijn in de Vijzelstraat. De deur blijft na die dag voorgoed gesloten voor zijn klanten.

Klaas Kuindersma heeft weliswaar een dochter (werkzaam bij Nuon) en een zoon (ICT), maar beiden hebben andere toekomstplannen en zullen de zaak niet voort gaan zetten. Ook andere opvolgers/overnemers hebben zich tot op heden niet aangemeld.

,,Dan houdt het op", aldus Kuindersma. ,,Ik ben bijna zeventig en dan wordt het toch wel een keer tijd om van mijn pensioen te gaan genieten. Natuurlijk had ik graag gezien dat de zaak kon blijven bestaan. Maar het is zoals het is. Mijn pand staat nu te koop."

Hoe alles begon

Kuindersma wilde vroeger totaal andere vakgebieden in. ,,Als jochie - en nu nog steeds - was ik dol op de natuur en daarom leek een baan als ornitholoog (vanwege het kievitseieren zoeken) me wel wat. Leraar vond ik eveneens geen slecht idee want dan had je veel vrij."

Het liep allemaal een beetje anders en in 1974 kwam Klaas op de loonlijst bij Groothandel in rookwaren, Weduwe H. Schippers (Oldegalileën). Daar bleef hij werkzaam tot 1978 en toen begon hij voor zichzelf. Op 1 januari van dat jaar nam hij samen met zijn vrouw Gerda (thans 63) de zaak in de Vijzelstraat over van zijn twee tantes, die het Sigarenmagazijn zeven jaar hadden gerund. Na twee jaar werd het pand ingrijpend verbouwd. Er kwam een etage bovenop en dus werden de zaken tijdelijk verricht aan de overkant van de straat (nummer 17), daar waar nu 'Madelief' zit. In augustus 1980 werd begonnen met de verkoop van staatsloten en dat zorgde voor steeds meer drukte. Ook de Lotto werd gedaan. Eerst voor Nicator en later ook voor Rood Geel, de club waar Klaas voor voetbalde. De staatsloterij bracht af en toe flink wat teweeg.

Dikke prijzen

,,Ooit verkocht ik de hoofdprijs van Nederland, 500.000 gulden! De winnaar van dit enorme bedrag is mij altijd onbekend gebleven. Meerdere keren haalde iemand bij mij een lot van 100.000 gulden en ook van 100.000 euro", aldus Kuindersma die desgevraagd door de Staatsloterij aan hem verstrekte documentatie toont behorende bij deze bijzondere feiten.

Lange werkdagen

,,Jáárenlang hield ik mijn zaak - zes dagen in de week - van 7.00 tot 19.00 uur open. Ik werkte dan dus 72 uur. Toen de winkelsluitingswet er kwam werden dat werkweken van maximaal 55 uur. Daardoor had ik mooi wat meer tijd voor het biljarten, één van mijn grote hobby's samen met het genieten van de natuur.

Biljarten

Sinds 1970 is Klaas al lid van De Friesche Club. Daar behaalde hij leuke successen mee, maar het afgelopen seizoen degradeerde hij met zijn ploegmaats helaas van de landelijke eerste naar de tweede divisie. ,,We haalden een behoorlijk gemiddelde, maar toch vlogen we eruit. Heel misschien blijven we er toch nog in. We waren namelijk de beste van de degradanten en mogelijk trekt een ander team zich terug en mogen wij die plek in gaan nemen."

Nostalgie

,,Ik heb ze allemaal meegemaakt: Slagerij De Bruin, Slagerij Damhuis, Slagerij Zijlstra, Bakkerij Maison Beitske, de Leeuwarder Courant om de hoek en de markt op de Nieuweburen, om zo maar een aantal te noemen. En straks hoor ik ook in dat rijtje thuis van 'weest nog wel wie hier vroeger allemaal zaten'."

Diversiteit aan klanten

,,Ik ga ze ongetwijfeld missen, al die klanten van 18 tot 100. Niet alleen in leeftijd heel divers, ook van afkomst. Met NHL Stenden, en de boottoeristen vanuit de Prinsentuin in de buurt kwamen er - naast al die andere vaste klanten - allerlei soorten mensen bij me binnen. Ik spreek daarom naast het Nederlands en Fries ook in het Engels en Duits een aardig woordje mee. Oh ja, en ook in 't Liwwadders natuurlijk."

Afbouwen

,,Tot voor kort (30 april) werkte mijn broer Harrie (57) bij me. Vanaf 2010 kon ik met hem aan mijn zij al een beetje afbouwen. De extra vrije tijd, en straks heb ik die natuurlijk alleen maar, breng ik steevast door op Ameland. Mijn vrouw en ik hebben daar een caravan."

Mooi tijden

,,Ik kijk terug op een hele mooie periode hier in mijn Sigarenmagazijn. Ik heb het altijd schitterend gevonden om te doen en kon daarom ook zolang doorgaan. Ik wil iedereen (ik ga niemand specifiek noemen, want stel je voor dat ik de een wel noem en de ander niet) ontzettend bedanken voor de mooie tijden. Wie me mist kan me op komen zoeken in de natuur van Ameland, maar mijn team supporten in De Friesche Club kan ook. En kom ik u tegen in de stad, dan praat ik graag even bij met u."