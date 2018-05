Breidenbach, boegbeeld SV Friesland, herdacht tijdens Stienserloop

Het was prima hardloopweer, wel wat wind maar het bleef droog en dat is altijd fijn voor de lopers maar ook voor de verzorgers, verkeersregelaars, jury en publiek. Onderweg waren er waterposten en zoals altijd na de finish bouillon, thee, vruchtendrank en fruit.

Eerbetoon aan Wijtse Breidenbach

Nadat organisator Jan van der Wal wat aanwijzingen via de microfoon had gegeven kreeg Jan Kooistra het woord: ,,Een boegbeeld van de SV Friesland, de 57-jarige Wijtse Breidenbach uit Zwolle, is dinsdag overleden nadat hij vrijdag werd getroffen door een zware hersenbloeding. Hij was veertig jaar betrokken bij het hardlopen en daarvoor bij het snel en langeafstandwandelen van de LandeAfstandTippelaars waaruit de SV Friesland is voortgekomen. Wijtse stond altijd aan de start als starter en daarna aan de finish om al de nummers en tijden te noteren. Dat kon hij als geen ander. Ook was het een geliefd man vol grappen en behulpzaam. Ondanks zijn zwakke rug was hij er altijd soms op de scooter uit Zwolle als hij de auto niet tot zijn beschikking had. De familie en lopers zullen hem missen, een groot verlies voor de SV Friesland." Na deze korte toespraak volgde een ogenblik stilte waarna een daverend applaus klonk. Zijn dochter Geertje gaf daarna het startsein voor deze loop, ook Carla de zus van Wijtse was aanwezig met haar familie bij de start en finish.

Astrid Zijlstra en Roelie van der Ziel noteerden nu de nummers en tijden, samen konden ze het best aan omdat er vier verschillende afstanden waren kwam men niet met grote ploegen binnen.

De podia van de 21ste Stienserloop waren als volgt:

14.2 km Heren: 1. Hagos Berhane (Burgum) 52.02; 2. Timo Schraa (Sint Annaparochie) 58.15; 3. Erik Folbert (Ternaard) 58.45

14.2 km Vrouwen: 1. Marrit Mulder (Leeuwarden) 1.04.22; 2. Marjan de Ruiter-Abma (Sneek) 1.04.37; 3. Femke Hemstra (Leeuwarden) 1.06.30

10.6 km Heren: 1. Kibrom Teweldebrnan (Hijum) 40.55; 2. Jordy Beekman (Raalte) 44.59; 3. Erik Wubs (Gorredijk) 45.39

10.6 km Vrouwen: 1. Afke Duinstra (Stiens) 48.12; 2. Caroline Vink (Beetgum) 49.20; 3. Jelma Wassenaar (Berltsum) 53.44

7.6 km Heren: 1. Catrinus Vroom (Hijum) 32.03; 2. Luuk Stillebroer (Leeuwarden) 33.23; 3. Jan-Anne Postma (Zwagerbosch) 33.27

7.6 km Vrouwen: 1. Miranda Hornstra (Wergea) 36.30; 2. Jolien Bandstra (Sint Annaparochie) 37.27; 3. Charissa Zijlstra (Lekkum) 38.28

3.2 km Jeugd: 1. Meike Regeling (Stiens) 11.49; 2. Joeri Oosterhof (Stiens) 13.30; 3. Jaap Jager (Leeuwarden) 15.18