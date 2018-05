Pauperfontein komt naar Leeuwarden

Galerie ArtBrut058, te vinden aan de Boerhaavestraat 3, luistert de plaatsing van de fontein op met muziek en theaterachtige activiteiten. Het is een mooie gelegenheid de fontein eens van dichtbij te bekijken. De toegang is gratis. Ook is er open podium: wil je zingen, heb je een act of iets anders te presenteren, dan kan dat. Voor informatie en opgeven: info@depaupers.nl.

Galerie ArtBrut058 is een initiatief van Stichting Zorg op Maat en biedt een podium voor pure kunst.