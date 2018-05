Infloyd speelt The Final Cut en Animals in Schaaf

Liefhebbers van Pink Floyd kunnen zich op 18 mei prima vermaken in Schaaf City Theater. De Nederlandse Pink Floyd-tributeband Infloyd treedt dan op.

De band staat bekend om hun sets die altijd uit complete albums bestaan. Een eerbetoon aan de compositie en de sound, maar live zoals Pink Floyd dat in die jaren zelf deed: spelend met de materie, emotie en met onbeteugelde energie.

Tijdens dit concert staan de Pink Floyd albums The Final Cut (1983) en Animals (1977) centraal. The Final Cut (1983) is het laatste Pink Floyd-album waarbij Roger Waters deel uitmaakte van de band. Direct na de opnames gingen de bandleden ieder hun eigen weg waardoor de nummers nooit live gespeeld werden.

Ook Animals (1977) wordt deze avond in zijn geheel gespeeld. De derde set met all-time favourites maakt de ultieme Pink Floyd-avond compleet.