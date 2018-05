Doorloper | 130 km kitesurfen voor goede doel

Doorzettingsvermogen

Lidewei is derdejaars mavoleerlinge op Piter Jelles Impulse in het Westeinde en heeft het daar super naar haar zin. In haar vrije tijd is ze vaak, héél vaak aan het kitesurfen. Deze tak van sport vraagt om een behoorlijke portie doorzettingsvermogen. Helaas zijn er veel kinderen - en natuurlijk ook ouderen - met hart- en vaatproblemen die niet toekomen aan sporten omdat die hún doorzettingsvermogen om deze medische redenen al ten volle aan moeten spreken. ,,Zij moeten elke dag knokken en kunnen niet kiezen wel of niet een golf te nemen zoals ik dat mag, daarom zet ik mij graag voor de Hartstichting - en dus ook voor hen - in", zo vertelt de enthousiaste Lidewei.

Hoek tot Helder

Eind augustus en vanaf dat moment elk weekend wanneer er wind is, denk aan een goede zuidwestenwind van 5 á 6 Beaufort, gaat Lidewei voor 'Kite 4 Charity' deelnemen aan het evenement www.HoektotHelder.nl. Het evenement is een 130 km 'downwinder', dat is met de wind mee kiten langs de Nederlandse kustlijn van zuid naar noord. Net als bij de Elfstedentocht op de schaats moeten deelnemers op diverse punten hun stempelkaart afstempelen om uiteindelijk een medaille te verdienen.

Golven willen je opeten

Lidewei: ,,Ik vaar al twee jaar op de Noordzee en geloof me, met windkracht vijf of hoger heb je het gevoel dat elke golf je wil opeten en al die golven die op je af denderen zul je moeten bedwingen: dat is knokken geblazen. Ik ga deze tocht voor de Hartstichting zelfstandig doen, maar omdat ik de jongste ben varen ik er wel twee buddy’s mee in mijn buurt. We zijn ook verplicht veiligheidsmiddelen mee te nemen, zoals onder meer een noodfluitje, een kitemes, maritieme handfakkel en een KNRM-sticker die je op je board plakt met naam en mobiele nummer mocht je het board kwijtraken en deze later ergens aanspoelt."

250 kitesurfers laten hun hart spreken

Lidewei gaat zich - samen met 250 andere enthousiaste kitsurfers - inzetten voor de Hartstichting en zoekt langs deze weg naar donateurs. U kunt haar hierbij helpen via www.hoektothelder.nl/actie/lidewei-lamsma

