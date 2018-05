Under the Tree in Slieker

LEEUWARDEN

Wanneer Atli in Under the Tree door zijn vrouw op straat wordt gezet trekt hij noodgedwongen weer bij zijn ouders in. Die wonen in een keurige buitenwijk, maar niet alles is koek en ei. Ze hebben bonje met de buren omdat hun boom te veel schaduw werpt op hun terras en ook binnenshuis zijn er spanningen. Terwijl Atli wanhopig probeert zijn dochter weer te zien, wordt de burenstrijd steeds grimmiger. Bezittingen worden vernield, huisdieren verdwijnen, er worden beveiligingscamera’s geïnstalleerd en de buurman is zelfs met een kettingzaag gesignaleerd.