Gratis KidsRun dankzij Stichting Kinderopvang Friesland

Honderden kinderen zullen zondag op het Zaailand wachten op het startschot. Uit eigen initiatief heeft Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) bij LOOP Leeuwarden aangeklopt om sponsor te worden van de KidsRun. ,,Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen bewegen en vooral dat de kinderen plezier hebben in het bewegen, daar gaan wij voor! Dat sluit perfect aan bij de visie van Stichting Gezonde Stad Leeuwarden”, vertelt Jeannet van den Akker, directeur van Stichting Kinderopvang Friesland.

Kinderen van vier tot en met acht jaar rennen samen de 1km en van negen tot en met twaalf jaar is er de 2,5 km. Ze krijgen allemaal een echte LOOP-medaille en een mooi shirt. Dat is leuk als aandenken, maar daar draait het natuurlijk niet om. ,,Voor de kinderen is het sociale element bij het bewegen vooral belangrijk; het samen beleven van de sport, met elkaar rekening houden en vooral samen plezier hebben. Het hoeft niet alleen hardlopen te zijn, ieder kind vindt iets anders leuk. We hebben vaak contact met de plaatselijke verenigingen om eens te zwemmen, kaatsen of voetballen, met welke vereniging er dan ook in een stad of dorp gevestigd is”, aldus de directeur.

SKF roept alle ouders op om de kinderen samen met broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes nog in te schrijven op zaterdag 19 mei, zodat ze mee kunnen doen met het leukste en sportiefste loopevenement van Friesland. Als laatste vertelt Jeannet: ,,We willen natuurlijk dat zoveel mogelijk kinderen meedoen met de KidsRun. Wij zijn ook aanwezig op 19 mei om gratis shirts uit te delen en op zondag 20 mei om alle kinderen aan te moedigen.” Siebe Annema, voorzitter van Stichting Gezonde Stad heeft nog een bericht voor alle deelnemers: ,,Het bestuur wenst alle wandelaars, hardlopers en toppers van de KidsRun heel veel succes. We maken er samen weer een feestelijke editie van. Zet ‘m op!”

Nog meedoen?

LOOP Leeuwarden is er voor iedereen, jong en oud, ervaren lopers of lopers die net de smaak te pakken hebben, lopers in een team of die toch liever individueel de finish halen. Voor iedereen die nog mee wil doen op zondag 20 mei organiseren we op zaterdag 19 mei de na-inschrijving. Van 9.30 tot 13.30 uur kunnen jullie langskomen in de Stadsoase van Leeuwarden in het voormalige Aegonpand tegenover Centraal Station Leeuwarden om je in te schrijven. Deelname is €15,-. Kinderen kunnen natuurlijk gratis meedoen met de KidsRun en krijgen allemaal na afloop een medaille. Naast het inschrijven, kunnen deelnemers hier het startnummer, stempelkaart en LOOP-shirt ophalen of wijzigingen doorgeven. Meer informatie over inschrijven, de afstanden of sponsor SKF is te vinden op www.loopleeuwarden.frl.