Concert BlaasVaak en Regina Forte in MCL

Blaaskwintet BlaasVaak komt samen met strijkkwartet Regina Forte naar het MCL. De ensembles treden op zaterdag 19 mei om 20.00 uur up. De beide ensembles spelen afzonderlijke enkele stukken, en brengen gezamenlijk het dectet Serenade no. 1 opus 11 van Johannes Brahms ten gehore.

BlaasVaak is een klassiek blaaskwintet met een eigen geluid. BlaasVaak is in 2004 ontstaan uit een initiatief van enkele houtblazers uit het Fries Kamer Orkest die graag ook eens in kleinere bezetting wilden spelen. Sinds 2011 speelt het kwintet in de huidige samenstelling.

Regina Forte is ontstaan in het najaar van 2014 vanuit een gezamenlijke wens om strijkkwartetten te spelen. Het ensemble bestaat uit oud-leden van het Frysk Jeugd Orkest. Het strijkkwartet mag dan bekend staan als één van de moeilijkste muziekgenres, veel grote componisten hebben hun beste muzikale ideeën voor het strijkkwartet bewaard.