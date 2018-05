Cambuur Culture Cup op Lionello

Dit zeven tegen zeven toernooi vindt als vanouds plaats op 'Lionello', het complex van Lions ’66.

Er wordt gestreden om de felbegeerde Cambuur Culture Cup en de Penaltybokaal. De dag staat in het teken van plezier en gezelligheid. Na afloop is er livemuziek van (wie anders dan) Ricky!

Dit unieke supporterstoernooi is toegankelijk voor elke Cambuursupporter. Aanmelden kan via www.cambuurculture.nl. Wees er snel bij, want er is namelijk ruimte voor maximaal zestien teams.