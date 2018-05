Automobilist verwondt zichzelf

Op de Goudenregenstraat in Leeuwarden is dinsdagmiddag een hevig bebloede man aangehouden. Dat gebeurde nadat de man voor flink wat overlast had gezorgd.

De man kwam op de Hazelaarstraat uit zijn woning en liep naar zijn auto. Op dat moment zat hij volgens omwonenden al onder de verwondingen. Voor hij instapte sloeg hij enkele malen op zijn auto. Een vrouw, die samen met de man uit de woning kwam, moest onder veel gescheld ook in de de auto stappen.

Wat er in de woning van de man heeft plaatsgevonden is nog onbekend. Overal in de woning, in de portiek en op straat ligt bloed. Een schoonmaakbedrijf is bezig met het opruimen. Een bouwbedrijf is de woning aan het afsluiten aangezien er meerdere ramen zijn gesneuveld.

Bij het Hoeksterend botste de auto op een andere auto. De man stapte uit, schold de andere bestuurder de huid vol, stapte weer in en reed met hoge snelheid weg.

Nadat de politie een grote zoekactie op touw had gezet, werd de man in de Goudenregenstraat aangetroffen. Daar werd hij door meerdere agenten tegen de grond gewerkt. Ambulancepersoneel diende de man een kalmeringsmiddel toe, waarna hij meegenomen kon worden naar het ziekenhuis.