Nationaal Street Festival voor het eerst in Leeuwarden

Teams vanuit de maatschappelijke opvang uit heel Nederland spelen tegen elkaar tijdens deze tweede speeldag van de landelijke straatvoetbalcompetitie. Ook worden er verschillende workshops en activiteiten georganiseerd voor deelnemers en bezoekers.

Vier keer per jaar, op een centraal gelegen locatie komen deelnemers van alle Life Goals Programma’s bij elkaar voor een spectaculaire en sportieve sportdag. Van Groningen tot aan Maastricht en van Amsterdam tot aan Enschede, vrijwel elke stad is vertegenwoordigd. In de afgelopen jaren zijn de Life Goals Festivals uitgegroeid tot het nationale podium voor maatschappelijke sportprojecten. Er vinden sportactiviteiten en workshops plaats, ook wordt er gekookt en muziek gemaakt. Alle evenementen staan in het teken van ontmoeten en verbinden.

Een Life Goals Festival kan niet bestaan zonder lokale samenwerking. Voor het Nationaal Street Festival Leeuwarden werkt Life Goals Nederland samen met: Gemeente Leeuwarden, Leger des Heils W&G Noord, Sportwijk Nijlân, Sport Fryslân, bv SPORT, Resto Hartig, CIOS Heerenveen Leeuwarden, Projects in Sports, LAC Frisia en Zienn.

Festivals stimuleren deelnemers

,,Op de Life Goals Festivals wisselen deelnemers ervaringen uit, maken ze nieuwe vrienden en komen ze in contact met inwoners van de organiserende stad”, zegt Wessel Schaling, landelijk coördinator van Stichting Life Goals Nederland. ,,Uit ervaring weten we dat de festivals deelnemers aan onze programma’s stimuleren om te blijven trainen. Zo hebben ze iets om naar toe te werken.”

Stichting Life Goals Nederland zet op landelijke schaal maatschappelijke sportprogramma’s op voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Op de festivals komen al deze sportprogramma’s samen om van elkaar te leren, elkaar te ontmoeten en het op een straatvoetbaltoernooi tegen elkaar op te nemen. Deelnemers hebben met elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn en meer grip op hun leven willen krijgen.

Aan het Nationaal Street Festival Leeuwarden doen om en nabij veertig teams mee. Om 10.00 uur starten de eerste poulewedstrijden, het programma duurt tot 17.00 uur. Toegang tot het evenement is gratis.

Over Stichting Life Goals Nederland

Stichting Life Goals Nederland biedt sportprogramma’s voor kwetsbare mensen. Dat zijn mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Dak- en thuislozen, vluchtelingen, verslaafden, tienermoeders of verwarde mensen die in de opvang zitten. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn, maar wel meer grip op hun leven willen krijgen. Stichting Life Goals gebruikt een beproefde methodiek met goed opgeleide maatschappelijke sportcoaches en standaard monitoring. De stichting werkt samen met sportservicebureaus, sociale wijkteams, zorginstellingen, sportverenigingen en gemeenten. Stichting Life Goals Nederland wordt onder andere gesteund door de Rabobank Foundation, Leger des Heils, VriendenLoterij, Adessium en Zorg van de Zaak Foundation. www.stichtinglifegoals.nl