Man (38) onder invloed wil onderzoek en advocaat

Een 38-jarige scooterbestuurder is vannacht om 01.50 uur op de Lange Marktstraat aangehouden omdat hij onder invloed van alcohol de scooter bestuurde.

Op het bureau bleek uit een blaastest een alcoholgehalte van 645 ug/l. De verdachte gaf aan een tegenonderzoek te willen, waarop door een arts bloed van hem is afgenomen. De verdachte moet de kosten voor de arts en het onderzoek zelf betalen. Tevens wenste de man een advocaat te raadplegen voor het verhoor. Ook dat is in deze gevallen voor eigen kosten.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd en hij heeft een rijverbod van 7 uur opgelegd gekregen. Er wordt bovendien proces-verbaal opgemaakt.