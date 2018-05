Leeuwarder (24) slaat man met vuist en stok

Daarna vertrok de verdachte in een auto. De politie was snel ter plaatse en aan de hand van verklaringen van getuigen werd de auto tien minuten later al aan de kant gezet op de Groningerstraatweg. De 24-jarige verdachte uit Leeuwarden werd aangehouden. Het onderzoek is in volle gang. De verdachte van zware mishandeling is inmiddels in verzekering gesteld.