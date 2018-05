Leandro Slagboom derde bij NK jeugd

De kampioen, Machteld van Foreest, moest in de vierde ronde haar enige remise afstaan tegen Leandro. In de laatste ronde verloor Leandro geheel onnodig van Eline Roebers en verspeelde daarmee een ticket naar het Europees kampioenschap, dat dit jaar in Riga is. Opmerkelijk was dat er twee meiden op de eerste twee plaatsen eindigden. De andere Friese schaker, Dylan Torensma uit Leeuwarden, deed het ook goed met 5 uit 9.