Kunstenaar zet kunstwerk in voor ArtBrut058

– In het kader van het ‘iepen mienskip’-idee van LF 2018 zet beeldend woordkunstenaar Connie Harkema een van haar schilderijen uit haar project ‘Friesland in Europa’ in voor Galerie ArtBrut058 in Leeuwarden.

ArtBrut058 biedt een podium voor pure kunst gemaakt door kunstenaars met een beperking. Connie: Het gaat om het expressieve en kleurrijke verzamelwerk ‘De Friese Elfsteden’, een doek van 1 bij 2 meter in een aluminium lijst. Het schilderij is vrolijk en ongecompliceerd, net als de kunstenaars voor wie de opbrengst is bestemd. Bieden kan vanaf drieduizend euro. Dat is het bedrag dat ik er zelf voor wil hebben. Alles wat daarboven zit, gaat naar ArtBrut058”, legt Connie uit.

,,Een geweldig aanbod en een prachtig gebaar”, vindt Anke Meijer van den Brandhof, medeoprichter van stichting Zorg op Maat (ZoM), waar galerie ArtBrut058 onder valt. Kwaliteit van Zorg, cliënttevredenheid, zorgvernieuwing en de bedrijfsvoering vallen onder haar takenpakket.

,,ZoM begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische, psychosociale problematiek of een verstandelijke beperking. Ons werkgebied is de hele provincie Friesland. Uiteraard kunnen wij altijd geld gebruiken. Daarnaast zijn we blij met de extra aandacht voor ons werk. ”

Het verzamelwerk van de Friese Elfsteden van Connie Harkema hangt tot eind 2018 bij de entree van De Kanselarij aan de Turfmarkt 11, Leeuwarden en maakt deel uit van de Art Tour. De Kanselarij is dagelijks geopend van 8.30 tot 17.00 uur.

Geïnteresseerden kunnen tot het eind van dit jaar hun bod uitbrengen door een bericht te sturen naar Connie Harkema via connieharkemainfo@gmail.com.