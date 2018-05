Koperblazers van NNO in Neushoorn

Waar voorheen één componist centraal stond, staan nu de koperblazers van het Noord Nederlands Orkest centraal. In drie kwartier spelen ze onder leiding van dirigent Jasper de Waal vijf stukken van beroemde klassieke componisten als Bach, Verdi en Purcell. Tussendoor vertelt De Waal over de koperwerken en waarom deze zo bijzonder zijn.

De avond opent met La Peri: Fanfare van Paul Dukas en eindigt met Suite from Maria de Buenos Aires van Astor Piazzolla en een verrassend toegift. Tussendoor is er een vioolsolo van soliste Sarah Kapustin.

Samen met het Noord Nederlands Orkest wil Neushoorn laten zien dat popcultuur en klassieke muziek goed samengaan.

Verder in Neushoorn:

Het culinaire evenement Smûk en Smikkel, is weer even terug met een mini-editie op het plein voor De Backstage. Woensdag 16 mei vanaf 16.00 uur zijn er lekkere hapjes te verkrijgen. In de avond vindt IepenUP Live plaats met bijzondere gasten.

Project H-oor presenteert Doof of zo?, een avond met film, poëzie, muziek, dans, spel en gebaren voor zowel horenden als doven en slechthorenden, vindt vrijdag 18 mei om 19.00 uur plaats in De Backstage.

Risin’ Up biedt een podium aan beginnend en gevorderd raptalent en laat hiermee zien wat de Leeuwarder hiphopscene in huis heeft. De avond vindt vrijdag 18 mei vanaf 20.30 uur plaats.

Na twee succesvolle edities is het FrituurFestival terug. Zaterdag 19 mei vanaf 12.00 uur vindt dit foodfastival voor snackers in hart en nieren plaats.

Local Legends is het jaarlijks terugkerend festival voor de Leeuwarder dancescene, en vindt zaterdag 19 mei vanaf 23.00 uur plaats.

Meer informatie: www.neushoorn.nl.