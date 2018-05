Heren T.C. ’t Nijlân blijven in kampioensrace ondanks gelijkspel

De uitslagen waren als volgt:

HE 1. Daan de Ru - Rutger Balk 6-3 7-6 (2)

HE 2. Jeff Toth - Elroy Middendorp 1-6 3-6

HE 3. Garnik Murad - Joost Willekes 2-6 3-6

HE 4. Jordy van der Meer- Frank Zeer 6-3 6-4

HD 1. Jordy van der Meer/Daan de Ru - Elroy Middendorp/Joost Willekes 6-1 6-1

HD 2. Garnik Murad / Jeff Toth - Rutger Balk / Frank Zeer 1-6 1-6

De Merenwijk - T.C. ’t Nijlân: 3-3