Watersportseizoen Leeuwarden geopend | Fotoverslag

Wethouder Hilde Tjeerdema opende op zaterdag 12 mei het watersportseizoen van 2018 in Leeuwarden.

Tjeerdema gaf om 12.30 uur bij het Stadstrand aan de Potmarge op feestelijke wijze het startsein door onder meer vanaf een sloep een over het water gespannen lint door te knippen.

Daarna volgde een hele dag vol activiteiten en festiviteiten, waarbij veel vrijwilligers in touw waren om iedereen een plezierige dag te bezorgen. Zo waren er onder meer SUP-clinics, hop-on hop-off pramen en electrosloepen, zorgde het Leeuwarder Smartlappenkoor 'Sipelsjeu' voor muzikale inbreng, was er theater in en bij de stadsgrachten, en ook nog een lezing en een film.

Fotograaf Humphrey Paap schoot een flink aantal fraaie sfeerbeelden.