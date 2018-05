Stileven | De bewondering won het van de tranen

Hij zag zijn dood aankomen en hoopte dat zijn ouders dan niet te veel zouden huilen. Huilen mocht wel, maar niet de hele dag. En mem moest leuke dingen blijven doen.

Eefje Oomen noteerde het in een ontroerend interview. Daarin zei Gerrit ook: ,,Vuurwerk is het leukste dat er is. Iedereen moet knallen. Ook als ik er niet meer ben. Want ik geloof niet in een God en de hemel, maar ik denk dat ik, waar ik later ook ben, op oudejaarsnacht het vuurwerk zie.”

Heb je ook gehuild na dat gesprek met Gerrit ? vroeg ik Eefje Oomen. ,,Nee", zei ze. De bewondering won het van de tranen. Ze was zo onder de indruk van zo veel wijsheid bij zo'n jonge jongen. Ik ook. Dertien jaar – en met meer compassie dan sommigen van tachtig.