lnformatieavond in MCL voor mensen met coeliakie

Een voorlichter van de coeliakievereniging verzorgt in het MCL een presentatie over de ziekte en het glutenvrije dieet. Ook is er gelegenheid met elkaar te praten over de ins en outs van het glutenvrije bestaan.

Te denken valt aan het vinden van winkels of online-shops met glutenvrije producten, aan het buitenshuis eten, en aan vakantie-ervaringen. En hoe ga je om met de opvoeding van een kind met coeliakie? De NCV heeft veel informatiemateriaal beschikbaar, dat te vinden is op de uitgebreide website www.glutenvrij.nl

Wat is coeliakie?

Coeliakie is een auto-immuunziekte waarbij door inname van gluten schade aan de darmen ontstaat. Gluten is een eiwit dat in veel graansoorten voorkomt, waaronder tarwe. Coeliakie is een aandoening die te vaak niet of te laat wordt vastgesteld: 1 op de 100 mensen in Nederland heeft coeliakie, slechts 1 op de 800 weet dit. Het is een van de meest onbekende volksziekten van Nederland. (Coeliakie spreek je uit als: seu-li-a-kie)

De NCV

Mensen met coeliakie hebben hun eigen belangenorganisatie: de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV). De NCV heeft bijna 17.000 leden en is er voor iedereen die om medische redenen een glutenvrij dieet moet volgen. Het doel van de NCV is het leven van mensen met coeliakie, dermatitis herpetiformis en glutensensitiviteit (NCGS) te vergemakkelijken, onder andere door middel van het geven van informatie en ondersteuning aan haar leden.