Kort politienieuws

De politie kreeg zaterdag tussen 02.00 en 03.00 uur een melding van een poging tot inbraak in een woning op de Jornsmastate. Daarbij is een raam vernield.

In een school op Achter de Hoven ging zaterdag om 03.45 uur het alarm af. Bij aankomst van de politie bleek er te zijn ingebroken. Vermoedelijk zijn er meerdere beeldscherm meegenomen.

Op de Buorren in Wytgaard is zaterdag om 11.55 uur een inbraak in een woning ontdekt. Via een raam aan de zijkant van de woning is er ingebroken. Er zijn onder meer sieraden meegenomen.

In een woning op de Havanklaan is tussen zaterdag 10.15 uur en zondag 05.30 uur ingebroken door een raam kapot te maken.

Een beurs is de buit van een inbraak in een woning op de Dokkumertrekweg. De inbraak is zaterdag om 18.10 uur ontdekt. De politie vraagt getuigen zich te melden via 0900 8844.

Een 44-jarige man uit Leeuwarden lag zaterdag om 17.35 uur op een brug op de Slauerhoffweg. De man bleek onder invloed en was gevallen. Daarbij is hij gewond geraakt. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In de Valeriusstraat is zondag tussen 02.00 en 07.00 uur een bromfiets gestolen.

Een 36-jarige man uit Leeuwarden is zondag om 01.10 uur in de Grote Kerkstraat op zijn vingers getikt door de politie vanwege geluidsoverlast.