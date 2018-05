Grand Café Z en Talant slaan handen ineen

Vanuit de community gedachte geeft Grand Café Z een invulling aan werken die past bij het moment van de dag. Het Grand Café wil graag sociaal betrokken zijn. De vraag van Talant om 'werkplekken' te zoeken voor hun cliënten, kwam dan ook als geroepen. Zo is Erik, een cliënt van Talant, bij Grand Café Z terechtgekomen, waar hij inmiddels met veel enthousiasme schoonmaakwerkzaamheden verricht. Voor Erik is het waardevol om deel uit te maken van het team en te participeren in de samenleving.

,,Ik vind het belangrijk dat Grand Cafe Z een plek is waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen. In welke vorm dan ook. Sociaal betrokken sluit 100% aan bij mijn visie op ondernemerschap", aldus Bouwinus van Grand Café Z.

Grand Café Z zou graag meer dagbesteding aan willen bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en heeft daarvoor meerdere plekken beschikbaar. Bij de zoektocht naar mensen heeft het Grand Café de Leeuwarder Uitdaging benaderd om te helpen. Daarnaast heeft ook Talant hulp van de Leeuwarder Uitdaging ingeschakeld. Talant is op zoek naar organisaties en bedrijven voor dagbesteding van hun cliënten, om voor deze doelgroep de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Bij een geschikte match, wordt de cliënt op de werkplek begeleid door een jobcoach van Talant.

Ken je iemand met een verstandelijke beperking die graag een werkplek wil bij Grand Café Z óf heeft jouw organisatie ruimte voor dagbesteding voor cliënten van Talant, stuur dan een mailtje naar Leeuwarder Uitdaging: info@leeuwarderuitdaging.nl

De Leeuwarder Uitdaging slaat een brug tussen bedrijfsleven en samenleving in de gemeente Leeuwarden. Samen werken we aan maatschappelijke vraagstukken waarbij de leefbaarheid in Leeuwarder centraal staat. Meer informatie en projecten vind je op de website: www.leeuwarderuitdaging.nl