Manual Cinema maakt film in De Harmonie

De voorstelling is op 16, 17 en 18 mei te zien in het kader van Strangers on Stage.

Manual Cinema is een theatergroep, ontwerpstudio en een productiebedrijf voor films. De theatergroep combineert poppenspel, filmtechnieken en innovatieve muziek- en geluidseffecten om visuele verhalen voor podium en een groot scherm te creëren.

In ADA|AVA blijft de oude Ada na het verlies van haar tweelingzuster Ava hangen in de patronen van het leven dat ze samen hadden. Een reizend carnaval en een spiegeldoolhof doen haar echter belanden in een schimmenwereld tussen leven en dood.

Gesitueerd in een gotisch landschap, creëert de groep met ‘ADA | AVA’ een reis door het bovennatuurlijke en het onvoorstelbare, in een voorstelling over rouw en melancholie.

Strangers behind the stage

Mensen die altijd al een kijkje hebben willen nemen achter de schermen van De Harmonie, kunnen zich aanmelden voor ‘Strangers behind the stage’. Samen met de rondleider dwalen deelnemers door het theater, langs het toneel, foyers en de kleedkamers, krijgen ze informatie over de architectuur, historie, voorstellingen en techniek. Daarna staat er een heerlijke maaltijd klaar, inclusief consumptie.

