Lezing over leven van Frank Cooper

Anne Dijkstra vertelt zondag 13 mei het opmerkelijke levensverhaal van Folkert Harmens Kuipers (1834-1904). De lezing begint om 14.00 uur in HCL.

Kuipers woonde woonde en werkte tussen 1860 en 1866 aan de Voorstreek 37/39 in Leeuwarden, voordat hij naar Amerika vertrok om daar als Frank Cooper een groot zakelijk imperium op te bouwen.

Coopersburg, een tehuis voor ouderen, werd door hem in 1899 in zijn geboorteplaats Akkrum gesticht. In mei 1901 werd het gebouw geopend.