House of Talents organiseert in samenwerking met Bewonersbedrijf Heechterp-Schieringen en NHL Stenden Communicatie op donderdag 17 mei het evenement 'Dans je wijk kansrijk'.

Kinderen en jongeren gaan hier op een speelse manier kennismaken met duurzaamheid. Het spektakel vindt plaats op het schoolplein van de Plataanschool aan de Larixstraat in Leeuwarden.

Het dansevenement is een onderdeel van het internationale NHL Stenden project Glocal Link, dat jongeren in kwetsbare wijken kansrijker wil maken door middel van duurzame projecten. In het kader van LF2018 worden universiteiten en wijken uit Napels, Luik en Leeuwarden met elkaar verbonden.

De kinderen gaan om 15.00 uur, na een aftrap van wethouder Henk Deinum en Omrin-directeur Meinard Kuipers, de wijk in om plastic afval te verzamelen. De mobiele plasticfabriek van Plastic Fantastic maakt er na inlevering van het afval direct coole sleutelhangers van. Onder de deelnemers verloot Omrin een skateboard, die gemaakt is van gerecycled plastic uit zwerfafval. Op deze manier worden kinderen bewust gemaakt van zwerfafval, omgaan met afval en de kansen die duurzaamheid biedt. Daarna starten om 16.30 de workshops Hip Hop en Breakdance. De trainers zijn dansers uit Napels, Luik en Leeuwarden. Deze dansers gaan om 19.00 uur een dance battle met elkaar aan. De dj’s Quirino Picone en Ritsko van Vliet sluiten om 20.00 uur het evenement af met een uurtje disco voor jong en oud.

Het dansfestijn wordt gehouden op een duurzame dansvloer van Energy Floors. Het is de eerste energie opwekkende dansvloer ter wereld. Hij zet de bewegingsenergie van dansende mensen om in elektriciteit. Het is de bedoeling dat op deze dansdag in Heechterp-Schieringen een wijkrecord wordt neergezet.

Jay Visser van House of Talents coördineert dit evenement samen met communicatiestudent Mo Zogaj en Harold Hesselink, bestuurslid van het Bewonersbedrijf. Het Bewonersbedrijf Heechterp-Schieringen viert hiermee haar vijf-jarig bestaan.

Kijk voor meer informatie op: Myhouseoftalents.nl