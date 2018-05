Stileven | Meelachers heb je overal

Ik was veertien. Ik had de bus gemist en kwam te laat op school.

De HBS. Een school voor Hogere Burgers, ik heb me er nooit echt thuis gevoeld. Ik klopte op de deur van het schoollokaal, mocht naar binnen en moest de lerares Nederlands uitleggen waarom ik te laat was.

,,Ik heb de bus verzeten”, zei ik. “Wat?” krijste de lerares. Ik zei opnieuw: ,,Ik heb de bus verzeten.”

Een paar klasgenootjes lachten. Meelachers heb je overal. Intussen begreep ik dat ik me vergiste. In het Fries, mijn taal, fersit je de bus, in het Nederlands mis je ´m.

De lerares begreep me natuurlijk wel. Maar ik moest op de knieën en dus vroeg ze nogmaals: “Wat zei je?” En ik herhaalde: ,,Ik heb de bus verzeten.” Koppig vervolgde ik: ,,Er zijn Friezen

en dooien tenslotte." Maar of zij dat spreekwoord kende? Ik moest me melden bij de directeur.