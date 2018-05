Foto-expositie in Leeuwarder Fotofabryk

Fotocursisten tonen op zaterdag 12 en zondag 13 mei van 13.00 tot 17.00 uur hun werk in de Fotofabryk in Leeuwarden.

De cursisten hebben de vervolgcursus gedaan. Deze is opgebouwd uit de modules Portret; Landschap; Geënsceneerde fotografie en het maken van een Reportage of Documentaire serie. De Reportage/ Documentaire serie wordt verwerkt in een fotoboek.

In de expositiegang is een grote print van de Reportage te bekijken. In het oude kantoortje van het Scheepstrapand zijn de gemaakte fotoboeken te bekijken.

De cursisten zijn tijdens het weekend aanwezig om hun werk toe te lichten. Daarnaast zijn de docenten aanwezig om informatie te geven aan de cursussen die half september weer van start gaan.