Jan Schulting nieuwe hoofdtrainer FVC

Naast de functie als Hoofdtrainer zal Jan Schulting ook Hoofd Jeugdopleiding Bovenbouw worden naast Rick Jansma die dit doet voor de Onderbouw. Jan heeft een contract getekend voor een jaar.

De eerste contacten met de nieuwe trainer liepen via de Coördinator Senioren van FVC, Angelien Leemburg. Jan Schulting is geen onbekende in de voetbalwereld en zeker ook niet voor FVC. Als ex-prof en linksbuiten voetballer speelde hij bij SC Heerenveen. Vanaf 1978 en 22 jaar oud speelde hij in de basis en in totaal 315 competitiewedstrijden en werd tweemaal clubtopscorer.

Als trainer heeft hij van 1991 tot 1994 al eens eerder vier jaren aan het roer gestaan bij het eerste elftal van FVC en behaalde daarmee voornamelijk top vier plaatsen. Daarna trainde hij jeugdteams van verschillende clubs en ook de eerste elftallen van Broekster Boys, BV Veendam, VVOG, SC Cambuur, FC Omniworld, WHC Wezep, SV Urk, Flevo Boys en het vrouwenteam van SC Heerenveen. Hij brengt dus een enorme schat aan ervaring mee.

Jan Schulting, getrouwd en vader van drie dochters waaronder 'gouden' shorttrackster Suzanne, wordt omschreven als een gewone jongen, een harde werker, geen praatjesmaker, nooit geen gedoe en een nuchtere man. Het bestuur van FVC is uitermate tevreden met de nieuwe trainer en ziet het nieuwe seizoen in de eerste klasse dan ook weer met vertrouwen tegemoet.