In Motion succesvolste tentoonstelling Keramiekmuseum Princessehof ooit

De tentoonstelling In Motion: Ceramic Reflections in Contemporary Art, die het afgelopen weekend eindigde, heeft 35.461 bezoekers getrokken.

Dat is bijna evenveel als het aantal bezoekers dat Keramiekmuseum Princessehof de afgelopen jaren in een heel jaar bezocht. Daarmee is In Motion de meest succesvolle tentoonstelling van het Princessehof ooit. In de tentoonstelling waren indrukwekkende installaties te zien van gevestigde namen en opkomend talent. De werken toonden de rol van keramiek in de hedendaagse kunstwereld.

Van 2 december 2017 tot en met 6 mei 2018 liet In Motion uiteenlopende installaties zien van Céleste Boursier-Mougenot (1961), Roger Hiorns (1975), Meekyoung Shin (1967), Claire Verkoyen (1959), Geng Xue (1983) en David Zink Yi (1973). Hoogtepunt waren de baden van Boursier-Mougenot, gevuld met intens blauw water waarin witte porseleinen schalen ronddreven. Zachte waterstromen zorgden voor een fascinerende compositie en een betoverend klankenspel. De tentoonstelling werd door bezoekers gewaardeerd met een 8,6 en werd ook in de media lovend ontvangen door onder andere De Volkskrant, De Telegraaf en Nu te zien (Avro/Tros).

Vernieuwd Princessehof

Vorig jaar ging het honderdjarige Princessehof twee maanden dicht wegens een grote verbouwing. Op 2 december heropende het museum met de nieuwe vaste presentatie Van Oost en West, een nieuwe entree, winkel, theesalon, paleistuin en vier hedendaagse kunsttentoonstellingen. Bijna de helft van de bezoekers noemde In Motion als favoriet onderdeel van het vernieuwde museum.

Opvolger

Vanaf 2 juni presenteert het Princessehof Made in Holland: 400 jaar wereldmerk. In deze internationale tentoonstelling wordt de bezoeker meegenomen naar de oorsprong van typisch Nederlandse exportproducten, van Delfts blauw tot art nouveau en Dutch Design. De tentoonstelling laat zien welke rol Nederland speelde in de ontwikkeling en verspreiding van keramische technieken, stijlen en producten.