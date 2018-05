Elfsteden Oldtimer Rally 2018

Vierhonderd auto’s en tweehonderd motoren van vóór 1950 trekken als een rijdend museum door Friesland. ,,De mensen hoeven niet náár een oldtimermuseum, nee, het komt gewoon langsrijden. Zo maar, tuffend langs de Friese elf steden”, vertelt Hans Querelle, voorzitter van de Stichting Elfsteden Oldtimer Rally. Vanuit de rallytent in Wijckel starten de deelnemers met hun historische voertuigen hun tocht langs de prachtige elf Friese steden. ,,De Elfsteden Oldtimer Rally is uitgegroeid tot het grootste eendaagse oldtimerevenement van Europa. Daar zijn we met z’n allen oprecht trots op.”

De Elfsteden Oldtimer Rally werd voor het eerst georganiseerd in 1985 door drie oldtimerliefhebbers. In de jaren erna groeide de toerrit uit tot een uniek evenement in Friesland. Alleen voertuigen met een bouwjaar van vóór 1950 mogen meedoen. Het merendeel stamt uit de jaren 1920 – 1930. De deelnemers komen onder meer uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Slechts één keer ging de rally niet door: in 2001, vanwege de mond- en klauwzeercrisis. De Elfsteden Oldtimer Rally vindt altijd plaats op de zaterdag na Hemelvaart.

De oldtimers halen tussen - naar schatting - 9.00 en 12.00 uur een stempel op het Wilhelminaplein in Leeuwarden.

Meer informatie over de rally vindt u op www.elfstedenoldtimerrally.nl