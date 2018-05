Doorloper | Golf is niet alleen voor miljonairs

Een relatie? Ik heb al zeventien jaar een relatie, en woon samen met Aukje en onze twee kinderen in Zuiderburen.

Leeuwarden is voor mij: Mien stadsje. Ik ben in deze stad (Huzum) opgegroeid. Ik zit voor mijn werk dagelijks door heel Nederland maar ik ben altijd weer blij als ik de toren van Bonnema weer zie.

Als ik baas van Leeuwarden was, dan: Gaf ik de ondernemers in de binnenstad wat meer de ruimte. Het staat toch supergezellig al die terrassen en kraampjes met van alles en nog wat.

Vroeger stapte ik altijd in: Het Vat’69 en later in Bellefleur.

Als Cambuur wint, dan: Ben ik blij voor de trouwe supporters want daar ken ik wel een paar van.

Ik weet nog goed wanneer en op wie ik voor de eerste keer verliefd was, dat was: Op mijn overbuurmeisje Marja en dat is denk ik wel 38 jaar geleden.

De laatste keer dat ik goed gelachen heb: Toen ik met mijn zoon Lars op golfbaan de Groene Ster was. Hij mocht tijdens de open dag even in een golfkarretje rijden en ik kan zeggen, 'Jackass' was er niks bij.

En dat ik baalde: Toen mijn zoon een peesblessure had aan zijn vinger waardoor hij twee maanden niet kon basketballen.

Het beste boek dat ik ooit gelezen heb: De Hobbit.

Maak me wakker voor: Een ijsje en dan het liefst een raket.

Als ik niet in Leeuwarden woonde, dan: Woonde ik ergens waar het elke dag mooi weer was.

Ik zou graag de volgende persoon voor een lintje willen nomineren: Mijn schoonmoeder Fokje, ze staat namelijk altijd voor ons klaar de schat.

Wat ik vroeger altijd wilde worden: Zanger.

Ik werd uiteindelijk: Verkoper van software bij ons eigen bedrijf Prodist ERP Software te Leeuwarden.

Hoogtepunten in mijn leven zijn er genoeg, maar wat er echt uitspringt: De geboorte van mijn kinderen. Daar kan echt helemaal niets aan tippen.

Het eerste wat ik doe als ik na mijn werk thuiskom is: Aan de kinderen vragen hoelang ze deze keer weer zitten te gamen.

Doe je ook nog vrijwilligerswerk? Jazeker, ik zit in de marketingcommissie van golfclub De Groene Ster. We hebben daar net onze open dag gehad om iedereen te laten zien hoe leuk het er is en dat er niet alleen maar miljonairs rondlopen. Zoals vroeger, eerst een bak geld betalen en lid worden, is allang niet meer zo. We hebben nu voor iedereen die graag wil starten met dit prachtige spel een fantastische beginnersaanbieding. Kijk hiervoor maar eens op www.leeuwardergolfclub.nl/lidworden

