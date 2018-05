The Doors Alive brengt ode aan The Doors in Neushoorn

Onder de naam The Doors Alive brengen Britse topmuzikanten op donderdag 10 mei een ode aan The Doors in Neushoorn. De dag erna treden punkpioniers Peter and the Test Tube Babies op ter ere van hun veertigjarig bestaan.

The Doors Alive is dé tributeband van The Doors. Door middel van de juiste looks, presentatie en magie komt de band dichtbij het origineel. Om de authentieke jaren zestig sound te bereiken, gebruiken de bandleden zelfs precies dezelfde instrumenten als The Doors. Hits als Light My Fire en When The Music’s Over komen tijdens het optreden zeker voorbij.

Peter and the Test Tube Babies draait inmiddels al veertig jaar mee. In 1978 richten de 17-jarige punks Peter Bywaters en Derek Greening uit het Britse Peacehaven de band op en halen met het nummer Elvis Is Dead succes. Hun laatste album That Shallot klinkt als vanouds. Deze Britten zijn alles waar punk voor staat: boos, vuig, hard en humor.