Slieker vertoont Isle of Dogs

Isle of Dogs en Foxtrot zijn vanaf deze week te zien in Slieker. Verder is op donderdag 10 mei de documentaire De Achtste Dag te zien.

Isle of Dogs is een stopmotion-animatiefilm van de regisseur Wes Anderson (‘Grand Budapest Hotel’, ‘Fantastic Mr. Fox’). Het verhaal speelt zich af in het Japan in de nabije toekomst waar alle honden verbannen worden naar een eiland vol afval genaamd Isle of Dogs. Een 12-jarige jongen reist naar het eiland op zoek naar zijn huisdier.

Do 10, 14:45 en 20:00 / vr 11, 16:00 en 19:00 / za 12, 16:45 en 19:00 / zo 13, 15:15 en 20:15 / ma 14, 20:15 / di 15, 14:45 en 20:15 / wo 16, 15:00 en 20:15

Het Israëlische stel Michael en Dafna krijgen in Foxtrot te horen dat hun zoon Jonathan is overleden tijdens zijn dienstplicht. Maar na een aantal onzekere uren krijgen de ouders te horen dat er sprake is van een vergissing; een andere Jonathan is overleden.

De film gaat dan verder met het volgen van Jonathans ervaringen aan het front. In drie verschillende delen worden het perspectief van de vader, de moeder en de zoon verteld.

Alle drie dansen ze de foxtrot met het noodlot. Een dans met vele variaties, maar waarmee je altijd weer eindigt op het punt waar je ooit begon.

Do 10, 20:00 / vr 11, 15:30 en 21:00 / za 12, 15:30 en 21:00 / zo 13, 14:45 en 20:00 / di 15, 20:00 / wo 16, 20:00

In het kader van Docu’s op donderdag staat donderdag 10 mei om 20.15 uur de documentaire De Achtste Dag op het programma. In 2008 klapte het Europese financiële stelsel in elkaar. Aan de hand van de reddingsoperatie van Fortis/ABN-Amro, nemen de Europese leiders van toen de kijker mee naar de zeven meest spannende dagen uit 2008.

Exhibition on Screen is een filmreeks waarin een tour door een van de grote kunstexposities wordt gepresenteerd als film. Reserveren wordt aanbevolen. Zondag 13 mei om 13.15 uur gaat de documentaire over de tentoonstelling ‘Hokusai: beyond the Great Wave’ van het British Museum.