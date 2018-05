Nieuw Cambuur Stadion trekt grotere sponsoren aan

Maarten Gildemacher is sinds 2011 bij SC Cambuur actief. Eerst als accountmanager, later als sales manager. ,,Ik kom uit Leeuwarden en in mijn jeugd ging ik al vaak naar de wedstrijden van Cambuur. Dus is het geel-blauw mij met de paplepel ingegoten. Ik ben aanwezig bij elke thuiswedstrijd en ga af en toe naar uitwedstrijden. Het is altijd mijn droom geweest om bij een voetbalclub te werken en bij Cambuur in het bijzonder. We zijn een club met een eigen karakter en uniek DNA. Dat zie je terug bij de supporters, maar zeker binnen onze sponsorgroep”, vertelt Gildemacher.

Hij houdt zich vooral bezig met de sponsoren van de club. ,,Onze sponsorgroep is net als onze supporters enorm trouw en de onderlinge gunfactor is groot. Al jaren zijn we behoorlijk stabiel wat betreft het aantal sponsoren en dat wil zeker wat zeggen. Ook na de degradatie hadden we wat dat betreft geen reden tot klagen. We hebben sponsoren die ons een zeer warm hart toedragen en die maken ook echt de club Cambuur compleet. Zij hebben zeker bijgedragen aan het succes.”

Volgens Gildemacher is een nieuw Cambuur Stadion een absolute noodzaak. ,,De rek is echt wel uit dit stadion. Het is voetbalromantiek ten top en er zijn weinig plekken waar meer sfeer is, maar op alle gebieden is het verouderd en te klein. Daarom is het goed dat zowel supporters als sponsoren mee hebben mogen denken over hoe het stadion er zometeen uit komt te zien. Daarmee nemen we de goede dingen van dit stadion mee en wordt het echt een stadion dat past bij onze club.”

De uitdaging wordt in het WTC-gebied alleen maar groter. ,,Het zou mooi zijn als we in het nieuwe stadion de Eredivisie kunnen bereiken en daar een stabiele factor worden. Het biedt kansen om financieel nog gezonder te worden en iedereen van supporter tot sponsor op maat te bedienen”, besluit Gildemacher