Meiden van Wielenpôlle geven theaterpresentatie

Leeuwarden

De Meiden van Wielenpôlle geven op zaterdag 12 en zondag 13 mei een theatervoorstelling in buurthuis de Kobbekooi in Leeuwarden. Christina (10), Cynthia (11), Jessica (20), Joline (17), Myrthe (13) en Sanne (14) geven in hun eigen wijk een theaterpresentatie over de harde en zachte kanten van de jonge vrouw.