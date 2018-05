33ste Elfstedenroeimarathon in aantocht

De marathon telt dit jaar het grote aantal van 97 teams uit binnen- en buitenland. Net al vorig jaar verschijnen er ook deze editie een groot aantal studententeams aan de start van de 210 kilometer lange tocht. Zij dragen bij aan de verjonging van het marathonroeien en vormen een gedegen concurrentie in het wedstrijdveld.

De favoriete ploegen, waaronder de winnaar van vorig jaar Aengwirden-combi, doen een serieuze poging het record van net binnen de zeventien uur te verbeteren. Of die poging slaagt, zal tevens van de weersomstandigheden afhangen. Feit is dat ook enkele studentenploegen ‘voor de winst gaan’. Het studententeam dat als eerste finisht wordt bijgeschreven op de studentenwisselbokaal; 'Tantalus', de beker der rechtvaardigheid. Daarvoor moeten ze niet alleen hard roeien, maar ook snel wisselen.

Opvallend is het toenemend aantal buitenlandse ploegen dat aan de start verschijnt: zestien Duitse-, vier Belgische- en een Frans teams. Verder bestaat het deelnemersveld uit roeiverenigingen vanuit alle hoeken van het land. Van Maastricht tot Groningen en van Schagen tot Middelburg.

Start en finish

De roeiers vertrekken vanuit de Prinsentuin over de Ee richting Dokkum. Naar verwachting valt de duisternis in voordat ze voor de tweede keer Bartlehiem passeren. Vanaf dan roeien ze in het donker naar Oudkerk, Leeuwarden, Sneek en IJlst. Elke boot is uitgerust met lantaarns, wat ’s nachts voor mooie sfeerbeelden zorgt. Bij zonsopgang arriveren de koplopers bij de stempelpost in Sloten, om van daaruit Stavoren, Hindeloopen Workum, Bolsward en Franeker aan te doen. De route loopt via Het Bildt richting Leeuwarden. Naar verwachting passeert de snelste ploeg rond de klok van 13.00 uur de finishlijn bij LRV Wetterwille (nabij de Froskepôlle).

Volgen

Een groot aantal ploegen – waaronder de acht wedstrijdteams - kunnen via tracking & tracing (GPS-volgsysteem) online worden gevolgd [www.elfstedenroeimarathon.nl]. Ploeggenoten, toeschouwers en thuisblijvers kunnen op ieder moment bekijken wat de positie en snelheid van hun team is.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende adressen:

www.elfstedenroeimarathon.nl

www.twitter.com/ElfstedenRoeien

www.facebook.com/ElfstedenRoeien