Tennissers T.C. 't Nijlân pakken koppositie landelijke eerste klasse

Het doel was duidelijk; het boeken van een ruime overwinning. Om hier invulling aan te geven begon Rutger Balk op ‘1’ tegen Erwin Schmitz. Balk is deze competitie in vorm en dat liet hij zondag ook weer zien, hierbij werd hij geholpen door de niet geheel fitte tegenstand (buikgriep). Balk liet vanaf punt 1 aan zijn tegenstander merken dat er vandaag niets voor hem te halen viel. Dit resulteerde in een dikke 6-0 6-1 overwinning voor de Leeuwarder. Elroy Middendorp speelde op ‘2’ tegen Yannick Roersma en zoals elk seizoen komt Middendorp halverwege de competitie meer in zijn spel. Dit liet hij vanaf de start van de wedstrijd, die werd gespeeld op een zonovergoten tennispark aan de Van Loonstraat te Leeuwarden, zien. Mooie winners wisselde hij af met geduldige, maar dwingende rally’s om vervolgens op de belangrijke punten toe te slaan en de tegenstander ook mentaal te knakken. Met een ruime 6-2 6-2 overwinning als eindresultaat. De nog ongeslagen Joost Willekes speelde op ‘3’ tegen Teun Kuijken. De heren speelden een merkwaardige wedstrijd waarin serviceverlies eerder regelmaat dan uitzondering bleek te zijn. Willekes wist zijn service echter één keer te behouden waardoor hij de eerste set naar zich toetrok. Aan het begin van de tweede set moest zijn tegenstander de wedstrijd staken. Een onwelwillende spier in zijn pols belette hem verder te spelen. Frank Zeer ging op ‘4’ op jacht naar zijn eerste single overwinning en slaagde met vlag en wimpel. Zeer was een man met een missie en afgelopen weekend kreeg hij zijn spel voor elkaar. De bekende dwingende slagen lukten deze keer wel en hij zorgde er voor dat zijn tegenstander niet onder de druk uit kon komen. Een 6-1 6-4 overwinning was een logisch gevolg van Zeer’s prima spel. De dubbelpartijen werden twee eenzijdige wedstrijden. Middendorp/ Willekes waren op 1 gewoonweg een maat te groot voor hun tegenstander en kwamen in de tweede set alleen in de problemen doordat ze zelf meer fouten gingen maken; 6-0 6-4. Balk / Zeer kwam dit keer moeilijk op gang, maar na 3-3 wonnen ze negen games op een rij; 6-3 6-0. Met deze 6-0 overwinning nestelt ’t Nijlân zich bovenaan op de ranglijst, mede doordat directe concurrent, Lelystad, belangrijke punten liet liggen in en tegen het lager geklasseerde Hillegom; 3-3.

T.C. ’t Nijlân – Sloterplas 6-0

HE 1 Rutger Balk – Erwin Schmitz 6-0 6-1

HE 2 Elroy Middendorp – Yannick Roersma 6-2 6-2

HE 3 Joost Willekes – Teun Kuijken 6-4 2-0 opgave

HE 4 Frank Zeer – Maarten Richard 6-1 6-4

HD 1 Elroy Middendorp/Joost Willekes – Yannick Roersma/Ivar Spierings 6-0 6-4

HD 2 Rutger Balk/Frank Zeer – Maarten Richard/Erwin Schmitz 6-3 6-0