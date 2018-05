Anti-krakers moeten plaats maken

De anti-krakers die er nog zitten moeten in de loop van dit jaar verhuizen.

Carex, een corportatie die gebouwen verhuurt, die te zijner tijd moeten worden gesloopt of een andere bestemming krijgen, verhuurt het gebouw voor een schappelijke prijs om kraken tegen te gaan. Het gaat in dit geval om een oude school en er wonen vooral kunstenaars die hier op een goedkope manier kunnen leven en een atelier ter beschikking hebben. Het enigszins vervallen gebouw wordt hier en daar opgefleurd door een groot schilderij, soms wat graffiti-achtig.

Culturele Hoofdstad

Wander Kars (28), muziekproducer, vertelt dat er nu ongeveer 35 lokalen bewoond worden, een aantal mensen is al vertrokken. ,,Sommige bewoners zijn er ontevreden over, maar deze combinatie van een woon- met een werkruimte is in deze contructie financieel nog enigszins te behappen. Deze kunstenaars horen ook bij de culturele hoofdstad en de mienskip. Daarom is het extra zuur om dit pand in 2018 te moeten verlaten.” Reden dat de gemeente het pand wil afbreken, is dat de grond dan verkocht kan worden om er vervolgens 'Mipatio' (oftewel luxe appartementen) op te bouwen. Eigenlijk weet men wel dat het - als je bij Carex huurt - soms ineens op kan houden, geeft ook Wander toe. Sommige mensen wonen er echter al zolang dat ze er helemaal hun eigen plek van hebben gemaakt.

Oase

Wander heeft een studio gemaakt in zijn lokaal, waar tussen de vele keyboards, snoeren en boxen grote en kleine planten weelderig groeien. Hij zelf noemt hij het ‘de oase te midden van de bende’. ,,Ik heb de pop-academie gedaan en probeer zelf een bedrijfje op te zetten door het maken van muziekproducties.” Zo maakt hij ook bij het mienskipsproject 'Panorama InsideOut' van afzonderlijke opnames van verschillende muziekinstrumenten een mooi geheel.,,De apparatuur en software die ik voor mijn werk nodig heb is niet goedkoop. Dan is het fijn dat mijn woon- en werkomgeving niet zo duur is.”