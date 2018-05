Internationaal succes Pencak Silat Leeuwarden

Wat dit internationaal toernooi zo speciaal maakt, is de deelname van landen uit Azië. De beste vechters uit Indonesië, Maleisië, Singapore en Thailand deden namelijk mee aan de 'Belgium Open'. Hoe gaaf is het om het (relatief) dicht bij huis op te kunnen nemen tegen de absolute wereldtop.

Pencak Silat Leeuwarden deed dit keer mee met drie vechters.

- Celine Feijen (Dames -65 kg)

- Remi Grooten (Heren -85 kg)

- Bauke van Houten (Heren Masters -95 kg)

Helaas kon Jeroen Oostema niet mee doen in verband met zijn blessure die hij tijdens het vorige toernooi in Badhoevedorp opliep.

Celine Feijen (Emmen) had een mooie klasse met alleen tegenstanders uit Azië. Voor haar strandde het avontuur in de halve finale tegen de uiteindelijke kampioen in haar gewichtsklasse uit Indonesië. Ondanks het verlies kon ze met een derde plaats trots terugkijken op haar prestatie.

Dankzij een vrij loting stroomde Remi Grooten (Zwolle) direct naar tot de finale. Daar stond een geduchte tegenstander uit Singapore op hem te wachten. Beide vechters wisten wat ze aan elkaar hadden, waardoor het een tactisch spel werd. Helaas moest Remi met een minimaal verschil genoegen nemen met een tweede plaats.

Als laatste mocht Bauke van Houten (Leeuwarden) laten zien wat hij waard was. Nadat hij negen jaar geleden gestopt was met de sport, begon het toch weer te kriebelen. Vorig jaar heeft Bauke de draad weer opgepakt bij Pencak Silat Leeuwarden. Toen hij hoorde dat er een Master class (35 – 45 jaar) gehouden werd, was er geen speld meer tussen te krijgen. Hij wou weer de ring in. Na een pittige voorbereiding was hij er helemaal klaar voor. Met grote overmacht wist hij de eerste plaats binnen te slepen.